logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predložen pritvor za vozača sa čijeg je krova u vožnji pao i teško se povrijedio mladić

Predložen pritvor za vozača sa čijeg je krova u vožnji pao i teško se povrijedio mladić

Autor Haris Krhalić
0

Tužilaštvo KS predložilo je pritvor za Armana Omeragića (22) koji je pijan i bez vozačke dozvole vozio Audi A6 sa čijeg je krova pao i teško se povrijedio mladić.

pritvor Izvor: Shutterstock

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je jednomjesečni pritvor za Armana Omeragića (22), osumnjičenog da je pijan upravljao automobilom sa čijeg je krova u vožnji pao mladić i zadobio teške povrede.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično djelo.

Omeragić je osumnjičen da je 24. juna pola sata iza ponoći kod zgrade Radio-televizije BiH pod dejstvom alkohola upravljao automobilom "audi A6", iako je znao da se krovu vozila nalazi dvadesetjednogodišnjak, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Iz Tužilaštva navode da je uvidom u prekršajnu evidenciju utvrđeno da je osumnjičeni u protekle dvije godine počinio više od 20 saobraćajnih prekršaja, te da je kritične noći upravljao automobilom iako mu je vozačka dozvola bila poništena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo pritvor nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ