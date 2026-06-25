Nesreća na proslavi u Sarajevu: Mladić pao s krova automobila i zadobio povrede opasne po život

Dvadesetjednogodišnji mladić teško je povrijeđen nakon pada sa krova Audija u pokretu u Sarajevu.

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Dvadesetjednogodišnjak iz Sarajeva teško je povrijeđen kada je pao sa krova automobila u pokretu u sarajevskoj opštini Novi Grad, a vozač je uhapšen jer je vozio pod dejstvom alkohola i prije sticanja prava na to.

Mladić čiji su inicijali D.H. zadobio je po život opasne povrede i nakon ukazane ljekarske pomoći u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo prevezen je na Kliniku za neurohirurgiju radi daljeg liječenja.

Saobraćajna nezgoda dogodila se protekle noći 35 minuta nakon ponoći časova kada je D.H. pao sa krova automobila "audi A6" kojim je upravljao Sarajlija čiji su inicijali A.O. (22), saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Policija je alko-testiranjem utvrdila da je vozač imao 1,53 promila alkohola u krvi, kao i da je vozilom upravljao prije sticanja prava na to. On je uhapšen i zadržan u službenim prostorijama MUP-a.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva. Uviđaj su obavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo uz učešće sudskog vještaka saobraćajne struke.