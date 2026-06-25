logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nesreća na proslavi u Sarajevu: Mladić pao s krova automobila i zadobio povrede opasne po život

Nesreća na proslavi u Sarajevu: Mladić pao s krova automobila i zadobio povrede opasne po život

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Dvadesetjednogodišnji mladić teško je povrijeđen nakon pada sa krova Audija u pokretu u Sarajevu.

hitna pomoć sarajevo Izvor: Shutterstock

Dvadesetjednogodišnjak iz Sarajeva teško je povrijeđen kada je pao sa krova automobila u pokretu u sarajevskoj opštini Novi Grad, a vozač je uhapšen jer je vozio pod dejstvom alkohola i prije sticanja prava na to.

Mladić čiji su inicijali D.H. zadobio je po život opasne povrede i nakon ukazane ljekarske pomoći u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo prevezen je na Kliniku za neurohirurgiju radi daljeg liječenja.

Saobraćajna nezgoda dogodila se protekle noći 35 minuta nakon ponoći časova kada je D.H. pao sa krova automobila "audi A6" kojim je upravljao Sarajlija čiji su inicijali A.O. (22), saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Policija je alko-testiranjem utvrdila da je vozač imao 1,53 promila alkohola u krvi, kao i da je vozilom upravljao prije sticanja prava na to. On je uhapšen i zadržan u službenim prostorijama MUP-a.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva. Uviđaj su obavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo uz učešće sudskog vještaka saobraćajne struke.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ