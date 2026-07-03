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Hapšenje u Sarajevu: Uhapšena trojica muškaraca zbog posjedovanja oružva, pala i žena zbog paljenja "pasata"

Hapšenje u Sarajevu: Uhapšena trojica muškaraca zbog posjedovanja oružva, pala i žena zbog paljenja "pasata"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Sarajevska policija uhapsila je trojicu muškaraca u tri odvojena slučaja zbog posjedovanja pištolja, puške i bombe, kao i ženu zbog paljenja automobila.

policija fbih Izvor: Robson90/Shutterstock

Policija je na području Sarajeva u tri odvojena slučaja uhapsila trojicu muškaraca kod kojih je prilikom pretresa pronađeno oružje.

Uhapšen je muškarac čiji su inicijali S.H. (27) rođen u Avganistanu kod koga je pronađen pištolj sa municijom za koji nema dozvolu.

Osim njega, uhapšen je i E.K. (34) iz Sarajeva kod koga je pronađena puška sa municijom, određena količina marihuane i spida, kao i digitalna vaga.

On se sumnjiči da je počinio krivična djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

Muškarac N.G. (22) rođen u Turskoj uhapšen je jer je prilikom pretresa stambenog objekta koji koristi pronađena jedna ručna bomba. Ovo lice se sumnjiči za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Oni su uhapšeni juče, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.

Uhapšena je i žena čiji su inicijali A.M. (39) iz Sarajeva zbog sumnje da je juče ujutro izazvala požar na automobilu "folksvagen pasat".

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