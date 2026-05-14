logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u sarajevskoj osnovnoj školi: Uhapšen nastavnik koji je prijetio da će učeniku „otkinuti pola glave“ 1

Drama u sarajevskoj osnovnoj školi: Uhapšen nastavnik koji je prijetio da će učeniku „otkinuti pola glave“

Autor Haris Krhalić
1

Sarajevska policija uhapsila nastavnika Adija Pašića zbog prijetnji učenicima.

policija sarajevo Izvor: Shutterstock

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su jutros nastavnika Osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić“ zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu troje učenika.

Kako prenosi "Dnevni avaz", uhapšen je Adi Pašić (1970.), a incident se dogodio juče tokom nastave u osmom razredu, nakon čega su šokirani roditelji slučaj prijavili policiji.

Incident je dospio u žižu javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se čuje kako nastavnik brutalno vrijeđa i prijeti djetetu.

„Hoćeš štosem da te opalim, da ti pola glave otkinem? Je l' mangupe? Je l' idiote jedan? Hajde sjedi, pi**a ti materina“, riječi su koje je, prema snimku, uputio nastavnik učeniku.

Snimak napada na kojem se nalaze maloljetnici nećemo objavljivati radi zaštite njihovog identiteta i privatnosti.

Iz MUP-a KS je potvrđeno da je Pašić lišen slobode jutros, te da će nakon kriminalističke obrade biti predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo na daljnje postupanje.

Uprava škole i resorno ministarstvo još uvijek se nisu zvanično oglasili o disciplinskim mjerama, ali roditelji i javnost zahtijevaju hitnu reakciju i odgovornost.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo hapšenje MUP Kantona Sarajevo nastavnik

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Učenici su danas toliko bezobrazni da ih i treba mlatiti , to što kući nisu vaspitani treba da profesori trpe. Ko zna kakve je gluposti tolerisao profesor tokom školske godine

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ