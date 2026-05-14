Drama u sarajevskoj osnovnoj školi: Uhapšen nastavnik koji je prijetio da će učeniku „otkinuti pola glave“

Sarajevska policija uhapsila nastavnika Adija Pašića zbog prijetnji učenicima.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su jutros nastavnika Osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić“ zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu troje učenika.

Kako prenosi "Dnevni avaz", uhapšen je Adi Pašić (1970.), a incident se dogodio juče tokom nastave u osmom razredu, nakon čega su šokirani roditelji slučaj prijavili policiji.

Incident je dospio u žižu javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se čuje kako nastavnik brutalno vrijeđa i prijeti djetetu.

„Hoćeš štosem da te opalim, da ti pola glave otkinem? Je l' mangupe? Je l' idiote jedan? Hajde sjedi, pi**a ti materina“, riječi su koje je, prema snimku, uputio nastavnik učeniku.

Snimak napada na kojem se nalaze maloljetnici nećemo objavljivati radi zaštite njihovog identiteta i privatnosti.

Iz MUP-a KS je potvrđeno da je Pašić lišen slobode jutros, te da će nakon kriminalističke obrade biti predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo na daljnje postupanje.

Uprava škole i resorno ministarstvo još uvijek se nisu zvanično oglasili o disciplinskim mjerama, ali roditelji i javnost zahtijevaju hitnu reakciju i odgovornost.