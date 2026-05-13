Akcija "Štit" u Sarajevu: Uhapšeni državljani BiH i Crne Gore zbog seksualnog iskorištavanja žena

Muškarac čiji su inicijali M.M, državljanin BiH i Švedske, i muškarac E.K, državljanin Crne Gore, uhapšeni su zbog seksualnog iskorištavanja tri žene.

Izvor: Shutterstock

Uhapšeni su osumnjičeni da su u proteklom periodu počinili krivično djelo trgovina ljudima, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

U saopštenju je navedeno da se uhapšeni sumnjiče da su koristeći prijetnje i prisilu, ove ženske osobe eksploatisali u svrhu pružanja seksualnih usluga za novac, kao i da su ih prisiljavali na seksualne odnose.

Pripadnici Odjeljenja za krvne i seksualne delikte, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Štit" s ciljem dokumentovanja krivičnog djela trgovine ljudima.

U pretresima koji su izvršeni na području Ilidže i u saradnji sa pripadnicima MUP-a Republike Srpske na području Istočne Ilidže, pronađeni su predmeti od interesa za istragu, kao i određena količina marihuane.

Oduzeto je i jedno vozilo "mercedes". Osumnjičeni se nalaze na kriminalističkoj obradi.