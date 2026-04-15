Akcija u FUP-u: MUP Kantona Sarajevo izuzima dokumentaciju u predmetu „Munjić i drugi“

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo izuzeli su iz prostorija Federalne uprave policije dokumentaciju koja se odnosi na sporna imenovanja obuhvaćena predmetom "Munjić i drugi", rekla je portparol Federalnog tužilaštva Nina Hadžihajdarević.

Ona je navela da se ne vrše pretresi, već se izuzima dokumenatcija po nalogu Posebnog odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva (Poskok).

"Riječ je o redovnim aktivnostima u predmetu `Munjić i drugi`, koje uključuju izuzimanje dokumentacije, pri čemu je sva relevantna dokumentacija stavljena na raspolaganje pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo", istakla je Hadžihajdarevićeva.

Početkom februara, Poskok je potvrdio da je dobio prijavu u vezi sa imenovanjem Aldina Sinanovića za privremenog direktora Federalne uprave policije.

Provjerava se ko je Sinanovića imenovao na poziciju, ali i da li je promijenjen Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta kako bi se pogodovalo tom imenovanju.

Istraga se vodi u okviru predmeta Poskoka protiv bivšeg vršioca dužnosti direktora Vahidina Munjića.