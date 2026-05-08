Akcija "Stranger": Uhapšen 29-godišnji Sudanac, oduzeto više vrsta droge

Autor D.V.
0

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Stranger".

Akcija "Stranger" u Sarajevu Izvor: MUP KS

Na osnovu pribavljene sudske naredbe, na području Centra izvršen je pretres putničkog motornog vozila, kao i pretres 29-godišnjeg A. Y. R. G.

Kod njega je prilikom pretresa pronađeno više različitih pakovanja materija koje asociraju na opojne droge: marihuana - više od 500 grama, speed - više od 100 grama, kokain - više od 40 grama, MDMA - šest grama, metamfetamin - pet grama, LSD - 14 komada markica, tablete ecstasy - 25 komada, digitalna vaga, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

Takođe, privremeno je oduzeto i putničko motorno vozilo Škoda Octavia, prenosi Klix.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", uhapšen je 29-godišnji državljanin Sudana.

Osumnjičeni je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

