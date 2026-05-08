Akcija "Stranger": Uhapšen 29-godišnji Sudanac, oduzeto više vrsta droge

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Stranger".

Na osnovu pribavljene sudske naredbe, na području Centra izvršen je pretres putničkog motornog vozila, kao i pretres 29-godišnjeg A. Y. R. G.

Kod njega je prilikom pretresa pronađeno više različitih pakovanja materija koje asociraju na opojne droge: marihuana - više od 500 grama, speed - više od 100 grama, kokain - više od 40 grama, MDMA - šest grama, metamfetamin - pet grama, LSD - 14 komada markica, tablete ecstasy - 25 komada, digitalna vaga, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

Takođe, privremeno je oduzeto i putničko motorno vozilo Škoda Octavia, prenosi Klix.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", uhapšen je 29-godišnji državljanin Sudana.

Osumnjičeni je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.