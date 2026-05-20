logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen muškarac zbog incidenta u Sarajevu: Posuo crvenu boju po objektima i ispisao "4S"

Uhapšen muškarac zbog incidenta u Sarajevu: Posuo crvenu boju po objektima i ispisao "4S"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Policija u Sarajevu uhapsila je S. Č. (39) sa Ilidže zbog sumnje da je u Ferhadiji oštetio dva objekta, ispisao "4S" i izazvao nacionalnu mržnju.

policija sarajevo Izvor: Shutterstock

Muškarac čiji su inicijali S.Č. (39) iz Sarajeva uhapšen je zbog osnovane sumnje da je na prostorijama kompanija iz Srbije koje su otvorene u Sarajevu prosuo crvenu boju i ispisao četiri slova "S".

On je uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, saopšteno je iz Kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.

O svemu je obaviješteno Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

U Sarajevu su u petak, 15. maja, na izlozima poslovnih prostora kompanija iz Srbije u centru Sarajeva osvanuli grafiti sa četiri ocila i prolivenom crvenom bojom.

Podsjetimo, nakon ovog incidenta Milorad Dodik izjavio je da kompanije iz Republike Srpske i Srbije treba da zatvore radnje u Sarajevu, tvrdeći da je mržnja jača od ekonomskih interesa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo hapšenje MUP Kantona Sarajevo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ