Uhapšen muškarac zbog incidenta u Sarajevu: Posuo crvenu boju po objektima i ispisao "4S"

Policija u Sarajevu uhapsila je S. Č. (39) sa Ilidže zbog sumnje da je u Ferhadiji oštetio dva objekta, ispisao "4S" i izazvao nacionalnu mržnju.

Muškarac čiji su inicijali S.Č. (39) iz Sarajeva uhapšen je zbog osnovane sumnje da je na prostorijama kompanija iz Srbije koje su otvorene u Sarajevu prosuo crvenu boju i ispisao četiri slova "S".

On je uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, saopšteno je iz Kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.

O svemu je obaviješteno Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

U Sarajevu su u petak, 15. maja, na izlozima poslovnih prostora kompanija iz Srbije u centru Sarajeva osvanuli grafiti sa četiri ocila i prolivenom crvenom bojom.

Podsjetimo, nakon ovog incidenta Milorad Dodik izjavio je da kompanije iz Republike Srpske i Srbije treba da zatvore radnje u Sarajevu, tvrdeći da je mržnja jača od ekonomskih interesa.