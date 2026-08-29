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Akcija "Ketering": Predali se još dvojica osumnjičenih

Akcija "Ketering": Predali se još dvojica osumnjičenih

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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U akciji "Ketering" uhapšeni su Adnan Maglić i Haris Ćatović, koji se sumnjiče za iznudu i izazivanje opšte opasnosti.

akcija ketering Izvor: MUP Kantona Sarajevo

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su Adnana Maglića (41) i Harisa Ćatovića (36), nakon što su se predali policiji u okviru akcije "Ketering".

Oni se sumnjiče za krivična djela iznuda i izazivanje opšte opasnosti, dok se Magliću na teret stavlja i nedozvoljeno držanje oružja, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi.

U nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo juče je predato 10 lica uhapšenih u akciji "Ketering".

Akcija je rezultat višemjesečne istrage koju su, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva i u saradnji sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH, sproveli pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, uz asistenciju Agencije za istrage i zaštitu.

Na više od 20 lokacija izvršeni su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata, kao i motornih vozila koje koriste osumnjičeni.

Tokom pretresa pronađeno je i oduzeto devet pištolja, određena količina municije različitog kalibra, značajna količina gotovog novca u različitim valutama, više od 1.400 grama materije koja asocira na drogu, dva luksuzna automobila i brojni drugi predmeti od značaja za istragu.

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Tagovi

Sarajevo hapšenje iznuda Akcija "Ketering"

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