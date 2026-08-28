Banjalučkim medijima mejlom stigle prijetnje: Tvrde da su bombe postavljene na više lokacija, policija na terenu

Na elektronsku adresu "Nezavisnih novina", kao i još nekih banjalučkih medija, danas, 28. avgusta, stigao je uznemirujući mejl u kojem se iznose prijetnje smrću i tvrdi da su eksplozivne naprave postavljene na više lokacija u Banjaluci.

Izvor: Nebojša Šatara, mondo.ba

Autor ili autori poruke predstavljaju se kao "Blokaderske Osvetničke Ćelije", a u mejlu navode da su navodno postavili bombe u zdravstvenim ustanovama, prostorijama političkih stranaka i vjerskom objektu.

U poruci se, između ostalog, pominju Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, objekat u Ulici Zdrave Korde, prostorije Srpske radikalne stranke, Hram Hrista Spasitelja, kao i prostorije Srpske demokratske stranke.

Iz PU Banjaluka je saopšteno da "preduzimaju mjere i radnje u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom".

"U toku su protivdiverzioni pregledi objekata na području grada Banjaluka", saopšteno je.

Kako javlja naš reporter, UKC RS je zatvoren i niko ne može da uđe i izađe.



Iz MUP-a su naveli da je o sadržaju mejla obaviješteno Republičko javno tužilaštvo koje je navedeno kvalifikovalo kao krivično djelo terorizam.

Za pojedine navodno postavljene eksplozivne naprave navedeno je i vrijeme aktiviranja.

Mejl sadrži niz brutalnih prijetnji, psovki i uvreda na nacionalnoj osnovi, kao i poruke u kojima se prijeti smrću.

Autori prijetnje svoje navodne postupke povezuju s ratnim događajima u Bosni i Hercegovini, pominjući Srebrenicu i Foču te navode da je riječ o "osveti".

U poruci se takođe iznose prijetnje Miloradu Dodiku, lideru SNSD-a, kao i osobama koje veličaju Ratka Mladića.

"Postavili smo nekoliko bombi, na nekoliko lokacija po vašoj ljubljenoj Banja Luci", navodi se, između ostalog, u prijetećoj poruci koja je dostavljena redakciji.

U prijetećem mejlu navodi se više lokacija na kojima su, prema tvrdnjama njegovih autora, postavljene eksplozivne naprave.

Među njima je UKC Republike Srpske, za koji se tvrdi da su u njemu postavljene dvije naprave, kao i zdravstvena ustanova u Ulici Zdrave Korde.

Kao navodne mete navedene su i prostorije Srpske radikalne stranke u Vidovdanskoj ulici, Hram Hrista Spasitelja, te prostorije Srpske demokratske stranke u Ulici Jovana Dučića.

Za dio navodno postavljenih naprava u poruci je navedeno i konkretno vrijeme aktiviranja.

U ovom trenutku nije poznato ko stoji iza prijetećeg mejla, niti je potvrđeno da se na lokacijama navedenim u poruci zaista nalaze eksplozivne naprave.

(MONDO/Nezavisne)