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Uhapšen Banjalučanin: Prijetio muškarcu na pumpi, pa razbio vrata

Uhapšen Banjalučanin: Prijetio muškarcu na pumpi, pa razbio vrata

Autor Nikolina Damjanić
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Banjalučka policija uhapsila je Z.D. iz Banjaluke zbog sumnje da je na benzinskoj pumpi prijetio jednoj osobi i oštetio imovinu objekta.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da se incident dogodio juče oko 13.15 časova u unutrašnjosti benzinske pumpe, gdje je osumnjičeni prijetio drugom licu, izazvavši kod njega osjećaj straha i ugroženosti.

Tom prilikom oštetio je i vrata unutar objekta.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je Z.D. imao 0,68 promila alkohola u organizmu.

On se sumnjiči za krivična djela ugrožavanje sigurnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, a policija nastavlja rad na dokumentovanju ovog slučaja.

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Tagovi

Banjaluka hapšenje prijetnje

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