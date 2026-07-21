Uhapšen Banjalučanin: Prijetio muškarcu na pumpi, pa razbio vrata

Banjalučka policija uhapsila je Z.D. iz Banjaluke zbog sumnje da je na benzinskoj pumpi prijetio jednoj osobi i oštetio imovinu objekta.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da se incident dogodio juče oko 13.15 časova u unutrašnjosti benzinske pumpe, gdje je osumnjičeni prijetio drugom licu, izazvavši kod njega osjećaj straha i ugroženosti.

Tom prilikom oštetio je i vrata unutar objekta.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je Z.D. imao 0,68 promila alkohola u organizmu.

On se sumnjiči za krivična djela ugrožavanje sigurnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, a policija nastavlja rad na dokumentovanju ovog slučaja.