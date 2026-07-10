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Muškarac uhapšen zbog prijetnji načelniku Broda i članovima njegove porodice

Muškarac uhapšen zbog prijetnji načelniku Broda i članovima njegove porodice

Autor Haris Krhalić
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Policija je uhapsila V.V. zbog sumnje da je upućivao ozbiljne prijetnje po život načelniku ove opštine i članovima njegove porodice.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policijski službenici Policijske stanice Brod uhapsili su V.V. sa područja ove opštine zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Ugrožavanje sigurnosti“.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, uhapšeni se sumnjiči da je u proteklom periodu upućivao prijetnje po život i tijelo načelniku opštine Brod M.Z., kao i članovima njegove porodice.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Iz Policijske uprave Doboj naveli su da je u protekla 24 časa na njihovom području evidentirano jedno krivično djelo, dva narušavanja javnog reda i mira i dvije saobraćajne nezgode.

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Tagovi

brod hapšenje prijetnje

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