Saobraćajna nezgoda u Brodu: Poginuo biciklista

Autor Haris Krhalić
0

Jedna osoba je poginula jutros u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u opštini Brod, nakon sudara putničkog automobila „Citroen“ i bicikliste, potvrđeno je iz PU Doboj.

Policijsko vozilo Izvor: Slaven Petković - Mondo

Jedno lice smrtno je stradalo u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros, oko 6.20 časova, dogodila na magistralnom putu na području opštine Brod, saopšteno je iz PU Doboj.

U nezgodi su učestvovali putnički automobil marke „Citroen“, kojim je upravljalo lice inicijala J.Č. iz Broda, i biciklista G.N., takođe sa područja ove opštine.

Od zadobijenih povreda biciklista je preminuo u dobojskoj bolnici „Sveti apostol Luka“.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice Brod, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

