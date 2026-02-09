logo
Jezivi prizori kod Čačka: Kombi prepolovljen u sudaru sa vozom, vozač izgubio bitku za život

Jezivi prizori kod Čačka: Kombi prepolovljen u sudaru sa vozom, vozač izgubio bitku za život

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Muškarac (40) poginuo je jutros u teškoj nesreći na pruzi Zablaće–Čačak, kada se voz sudario s kombijem na obilježenom putnom prelazu. Saobraćaj je obustavljen.

Voz naletio na kombi kod Čačka, poginuo muškarac (40) Izvor: Rina

Jutros u 9 časova došlo je do teške nesreće na pruzi Zablaće – Čačak, kada su se na putnom prelazu sudarili voz i kombi vozilo.

Muškarac (40) koji je bio za volanom kombi vozila kada je na njega naleteo voz, preminuo je od težine zadobijenih povreda u čačanskoj bolnici.

"Prizori na licu mjesta su jezivi, kombi je prepolovljen. Muškarac je bio živ, ekipa Hitne pomoći ga je izvukla iz olupine, ali je preminuo od težine zadobijenih povreda", kaže za RINU jedan od mještana koji se našao na licu mjesta.

Do nesreće je došlo na obilježenom pružnom prelazu, a tačan uzrok koji je doveo do tragedije biće poznat nakon istrage.

Na lice mjesta stgle su ekipe policije, ali i nadležni iz Željeznica Srbije.

Željeznički saobraćaj na ovoj dionici pruge je obustavljen.

