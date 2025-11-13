logo
Nesreća u Novom Gradu: Traktor podletio pod voz, stradao vozač

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Vozač traktora iz Novog Grada poginuo je na pružnom prelazu u mjestu Poljavnice u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao i voz, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

466407645_1075497531036281_6619202587575742041_n.jpg Izvor: Željeznice Republike Srpske

Uviđajem rukovodi tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, rekla je portparol Policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević.

Iz kompanije "Željeznice Republike Srpske" saopšteno je ranije da je poljoprivredno vozilo podletjelo pod putnički voz na obezbijeđenom pružnom prelazu Borojevići u Novom Gradu.

Nezgoda se dogodila u 13.55 časova između stajališta Poljavnica i Ravnica, a putnički voz saobraćao je na relaciji Novi Grad - Dobrljin.

(Mondo)

Tagovi

Novi Grad voz nesreća

