logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Automobil podletio pod voz na relaciji Banjaluka-Doboj

Automobil podletio pod voz na relaciji Banjaluka-Doboj

Autor Dragana Božić
0

Putnički automobil podletio je pod voz "Željeznica Republike Srpske" koji je saobraćao na relaciji Banjaluka-Doboj.

Automobil podletio pod voz na relaciji Banjaluka-Doboj Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sve se dogodilo večeras u 20 časova na prelazu između poslovnih mjesta Čelinac-Jošavka.

"Vidjevši vozilo na pružnom prelazu, vozač je postupio prema propisima, dao zvučne znakove upozorenja i počeo kočiti, ali nažalost sudar se nije mogao izbjeći", saopštile su Željeznice Republike Srpske.

Na lice mjesta su pored Hitne pomoći izašli i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i Komisije za vanredne događaje Željeznica Republike Srpske, nakon prijave o vanrednom događaju.

Istraga je u toku, a za svoje putnike "Željeznice" su obezbijedile autobuski prevoz dok traje uviđaj.

Iz ovog preduzeća ističu da je pružni prelaz na kome se desio vanredni događaj osiguran "Andrejevim krstom", saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti.

Željeznice Republike Srpske ponovo su apelovale na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima puta i vremena, obavezno se zaustave ispred putnog prelaza poštujući saobraćajnu signalizaciju, jer će se samo na taj način izbjeći i smanjiti nezgode i udesi koji mogu imati tragične posljedice.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća voz željeznice RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ