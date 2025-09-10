Automobil podletio pod voz na relaciji Banjaluka-Doboj

Putnički automobil podletio je pod voz "Željeznica Republike Srpske" koji je saobraćao na relaciji Banjaluka-Doboj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sve se dogodilo večeras u 20 časova na prelazu između poslovnih mjesta Čelinac-Jošavka.

"Vidjevši vozilo na pružnom prelazu, vozač je postupio prema propisima, dao zvučne znakove upozorenja i počeo kočiti, ali nažalost sudar se nije mogao izbjeći", saopštile su Željeznice Republike Srpske.

Na lice mjesta su pored Hitne pomoći izašli i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i Komisije za vanredne događaje Željeznica Republike Srpske, nakon prijave o vanrednom događaju.

Istraga je u toku, a za svoje putnike "Željeznice" su obezbijedile autobuski prevoz dok traje uviđaj.

Iz ovog preduzeća ističu da je pružni prelaz na kome se desio vanredni događaj osiguran "Andrejevim krstom", saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti.

Željeznice Republike Srpske ponovo su apelovale na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima puta i vremena, obavezno se zaustave ispred putnog prelaza poštujući saobraćajnu signalizaciju, jer će se samo na taj način izbjeći i smanjiti nezgode i udesi koji mogu imati tragične posljedice.

