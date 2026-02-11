Nakon sudara napao vozača: Uhapšen Banjalučanin, odbio alkotest

Banjalučanin P. P. uhapšen je jer je nakon saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao fizički napao i povrijedio drugog učesnika nesreće.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kako je saopšteno iz policije, incident se dogodio juče oko ponoći, a uhapšeni P.P. se, prema navodima policije, bezobzirno ponašao i prema ličnim predmetima oštećenog.

"Uhapšeni je odbio i da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Pripadnici policije uhapsili su juče i vozače iz Kotor Varoša N. S. i R. B. iz Banjaluke jer su prilikom kontrole putničkih odbili da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo droga u organizmu.

