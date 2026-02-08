logo
Žena grčkog premijera doživjela tešku nesreću: Hitno operisana, u bolnicu stigao i Micotakis

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Žena grčkog premijera doživjela tešku saobraćajnu nesreću u Italiji.

Žena grčkog premijera doživjela tešku saobraćajnu nesreću Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia / Shutterstock.com/Ajdin Kamber

Žena grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa, Mareva Grabovski Micotakis, doživela je u subotu 7. februara tešku saobraćajnu nesreću u Italiji, javlja "Prototema". Ona je zadobila povrede obje ruke i danas je operisana u bolnici KAT.

Sa njom je u bolnicu došao i njen suprug, premijer Grčke. Oni su prethodno zajedno bili u Milanu na otvaranju Zimskih olimpijskih igara.

Ono što je zasad poznato jeste da je ona u stabilnom stanju nakon nesreće. Nije poznato kako se nesreća dogodila.

