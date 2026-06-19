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Krivična prijava protiv direktora iz Broda: Nesavjesnim radom oštetio javnu ustanovu za više od 40.000 KM

Krivična prijava protiv direktora iz Broda: Nesavjesnim radom oštetio javnu ustanovu za više od 40.000 KM

Autor Dušan Volaš
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Policijska uprava Doboj je saopštila da su njihovi službenici podnijeli Okružnom javnom tužilaštvu u ovom gradu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv osobe I.J. sa područja opštine Brod zbog sumnje da je počinila krivično djelo "Nesavjestan rad u službi".

Krivična prijava protiv direktora iz Broda Izvor: pravosudje.ba

I.J. se sumnjiči da je javnoj ustanovi na čijem je čelu bio pričinjena materijalna šteta u iznosu od 40.171,10 KM.

Prema navodima iz policije, navedena se osoba se tereti da je u januaru 2023. godine zaključila ugovor sa privrednim društvom iz Sarajeva o zakupu medicinske opreme vrijedne 19.000,00 KM, kojim se ustanova obavezala da za njegov zakup isplati ukupan iznos od 36.504,00 KM.

Sumnjive aktivnosti nastavile su se svega nekoliko mjeseci kasnije. U maju 2023. godine, I.J. je u ime ustanove podnio zahtjev za sporazumni raskid ugovora, što je dovelo do pokretanja sudskog postupka od strane sarajevske firme.

"Okončanjem postupka i sudskim poravnanjem, javna zdravstvena ustanova je isplatila ukupan iznos od 40.171,10 KM, čime joj je pričinjena materijalna šteta u istom iznosu", ističu iz PU Doboj.

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