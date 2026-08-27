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Akcija "Ketering": Uhapšen još jedan mladić zbog droge

Akcija "Ketering": Uhapšen još jedan mladić zbog droge

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U nastavku akcije "Ketering" u Sarajevu je uhapšen 18-godišnji M.S. zbog prometa drogama.

Akcija "Ketering": Uhapšen mladić u Sarajevu zbog droge Izvor: MUP KS

U okviru akcije "Ketering" uhapšen je Sarajlija čiji su inicijali M.S. (18), zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Osumnjičeni je u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi.

Tokom dana u ovoj akciji sprovedenoj na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa drogom, iznude, izazivanje opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji, uhapšeno je devet muškaraca.

Na više od 20 lokacija izvršeni su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata, te motornih vozila koje koriste osumnjičeni.

U pretresima je pronađeno i oduzeto - devet pištolja, određena količina municije različitog kalibra, značajna količina gotovog novca u različitim valutama, više od 1.400 grama materija koje asociraju na drogu, dva luksuzna automobila, te brojni drugi predmeti od značaja za istragu.

Osumnjičeni J.H. iz Sarajeva odranije je u pritvoru jer je lišen slobode u okviru drugog predmeta.

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Akcija "Ketering" Sarajevo

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