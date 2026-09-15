Drastičan pad teretnog saobraćaja: Iz Republike Srpske izvezeno skoro 37 odsto manje robe

Drugo tromjesečje 2026. godine na graničnim prelazima u Republici Srpskoj obilježio je značajan pad izvoza i broja teretnih vozila na izlazu iz zemlje, dok je sa druge strane zabilježen porast uvoznog teretnog saobraćaja.

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Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na graničnim prelazima na izlazu iz Republike Srpske zabilježeno je 21.908 teretnih vozila, što predstavlja pad od 30,5 odsto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine. Istovremeno, evidentirano je oko pola miliona tona izvezene robe, što je za čak 36,8 odsto manje u poređenju sa istim periodom prošle godine. Zanimljiv je podatak da je najveći dio ove robe, tačnije 74 odsto ukupne količine na izlazu, izvezen vozilima sa domaćim registarskim oznakama.

Kada je u pitanju uvoz, situacija je potpuno drugačija. Broj teretnih vozila kojima je roba uvezena preko graničnih prelaza na području Srpske veći je za 30,7 odsto. Od ukupne količine uvezene robe, 37,9 odsto dopremljeno je vozilima sa stranim registracijama.

Statistika je detaljno mapirala i najfrekventnije pravce kretanja teretnog saobraćaja. Najveći broj teretnih vozila na izlazu iz Republike Srpske zabilježen je na graničnim prelazima sa Hrvatskom (54,3 odsto), pri čemu su najprometniji bili prelazi Gradiška (38 odsto) i Gradina (33,4 odsto). Slijede granični prelazi sa Srbijom, preko kojih je evidentirano 33,2 odsto teretnih vozila na izlazu, a tu prednjače Karakaj i Rača.

Sa druge strane, na ulazu u Srpsku dominiraju prelazi sa Crnom Gorom, preko kojih je evidentirano 37 odsto ukupnog broja uvoznih teretnih vozila, pri čemu je apsolutni rekorder granični prelaz Deleuša sa učešćem od 85,6 odsto. Pored Crne Gore, značajan uvozni promet odvija se i preko granice sa Srbijom (32,8 odsto vozila na ulazu), gdje su najviše korišćeni granični prelazi Rača i Karakaj.