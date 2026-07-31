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EU istražuje uvoz građevinskog materijala sa Balkana? Staklena vlakna iz Kine pod lupom

EU istražuje uvoz građevinskog materijala sa Balkana? Staklena vlakna iz Kine pod lupom

Autor N.D. Izvor Eupravozato
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Sumnja se da kineski proizvođači zaobilaze carine oslanjajući se na lokalne proizvođače u nekoliko balkanskih zemalja koji sastavljaju staklene mrežice od jeftinih kineskih staklenih vlakana.

EU istražuje uvoz građevinskog materijala sa Balkana Izvor: Shutterstock

Evropska komisija razmatra da pokreće istragu o uvozu određenih građevinskih materijala iz nekoliko balkanskih zemalja zbog sumnje da su napravljeni upotrebom jeftinih kineskih staklenih vlakana koja već podliježu antidamping carinama EU.

Istraga će se fokusirati na tzv. staklene mrežice, uključujući sisteme toplotne izolacije, rekli su za briselski Euronews izvori upoznati sa situacijom.

Time Komisija pojačava pritisak na jeftin kineski uvoz koji doprinosi rekordno visokom deficitu EU u trgovini sa Kinom koji dostiže milijardu evra dnevno.

Komisija je prošlog mjeseca pokrenula pregovore sa Pekingom radi uravnoteženja trgovine i nada se da će do oktobra postići opipljive rezultate. Očekuje se da komesar za trgovinu, Maroš Šefčovič, u oktobru ići u Kinu.

Istovremeno je EU upozorila da će upotrebiti mehanizme zaštite i prije tog roka kako bi obuzdala jeftini kineski uvoz. Kina, kako se navodi, koristi nepoštene prakse ne bi li pristupila tržištu Unije, uključujući strategije za zaobilaženje carina EU.

Pomenuta staklena mrežica se često prave od kineskog staklenog vlakna i Komisija je optužila kineske proizvođače da ga prodaju po nepošteno niskim cijenama na tržištu EU čime se nanosi šteta evropskim proizvođačima.

EU je posljednjih godina nekoliko puta uvodila dodatne carine na staklena vlakna, uključujući na uvoz iz Egipta koji proizvode kineske kompanije.

Međutim, sumnja se da kineski proizvođači zaobilaze te antidamping i antisubvencijske carine oslanjajući se na lokalne proizvođače u nekoliko balkanskih zemalja koji sastavljaju mrežice od jeftinih kineskih staklenih vlakana.

EU proizvodi oko milion tona rastopljenog stakla godišnje u postrojenjima u osam članica, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju.

Prema organizaciji "Glass Fibre Europe", koja predstavlja industriju staklenih vlakana u Briselu, kineska prekomerna proizvodnja staklenih vlakana premašuje sto odsto tražnje na tržištu EU.

Inače, u posljednjih godinu dana broj slučajeva koji uključuju navodno nepoštenu kinesku trgovinsku praksu povećan je u nekoliko industrijskih sektora, a Komisija je kritikovana zbog dugih istraga.

(EUpravo zato/Euronews)

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Kina uvoz EU Balkan

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