Dodiku i Kojiću upućene prijetnje, sve prijavljeno MUP-u Srpske

Poslanik Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamntarne skupštine BiH Milorad Kojić prijavio je MUP-u Republike Srpske prijetnje upućene njemu i predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na društvenim mrežama.

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Kojić je rekao da je prijetnje dobio putem društvene mreže "Instagram" u privatnim porukama.

"To je, jednostavno, stav Bošnjaka da smo Milorad Dodik i ja četnici koji žele da Republika Srpska bude ustavno-pravna kategorija, a ne želimo ono što Bošnjaci žele, a to je da bude unitarana BiH", rekao je Kojić.

Njihova je ideologija, kako je istakao Kojić, da Srbi ne postoje na ovim prostorima.

"Moja obaveza je bila da to prijavim Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ja sam štićena ličnost i Milorad Dodik je štićena ličnost", napomenuo je Kojić.

On je rekao da ima potpuno povjerenje u MUP Republike Srpske.

"Znam da će oni svoj posao obaviti kao i ranije za sve prijetnje koje sam imao. Uvjeren sam da će i sada. Očekujem da će lice, koje čak nije ni krilo svoj profil, biti adekvatno sankcionisano", naglasio je Kojić.

Kojić je poručio da SNSD, na čelu sa Miloradom Dodikom nastavlja borbu i da je ovo pokazatelj da je cijeli tim na dobrom putu da zaštiti narod u Republici Srpskoj.

MUP radi na identifikaciji osobe koja je prijetila

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske postupa po prijavi poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorada Kojića da su njemu i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku upućene prijetnje na društvenim mrežama, rečeno je Srni iz MUP-a.

Iz MUP-a su naveli da u skladu sa zakonom preduzimaju sve mjere i radnje na identifikaciji osobe koja je uputila prijetnje.

(Srna/Mondo)