Dodik pozvao Srbe: "Bez ikakvih prepreka iskazujte svoje nacionalne vrijednosti"

Milorad Dodik pozvao je Srbe da bez prepreka iskazuju svoje nacionalne vrijednosti i poručio da se srpsko jedinstvo gradi nježno i bez ružnih riječi.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je večeras Srbe da bez ikakvih prepreka iskazuju svoje nacionalne vrijednosti gdje god se nalazili.

Dodik je na svečanosti povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave istakao da se srpsko jedinstvo gradi nježno i suptilno, bez ružnih riječi sa jedne ili druge strane.

On je naveo da pojedinci koji rade na odgovornim poslovima treba da čitaju svaki dan Deklaraciju koju je usvojena na Svesrpskom saboru, te da izvuku iz nje šta je sve potrebno za srpsko jedinstvo.

Dodik je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću jer je svih prethodnih godina vodio računa o Republici Srpskoj, njenoj bezbjednosti i razvoju.

"Tek sa Srbijom smo počeli da gradimo mostove i pravce i to je prava vrsta integracije", rekao je Dodik.

Nakon obraćanja zvaničnika Srpske i Srbije i prigodnog kulturno-umjetničkog programa završena je svečana akdemija povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.