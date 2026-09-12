logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković odgovorio Dodiku: "Nama ne treba tenk, mi imamo ljude"

Stanivuković odgovorio Dodiku: "Nama ne treba tenk, mi imamo ljude"

Autor Haris Krhalić
0

Draško Stanivuković odgovorio je Miloradu Dodiku i poručio da će građani na izborima pokazati ko ima veću podršku i ko će biti prvi.

veliko otvaranje-3.JPG Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odgovorio je lideru SNSD-a Miloradu Dodiku na tvrdnje da nakon izbora neće biti premijer Republike Srpske, poručivši da će konačnu političku matematiku ispisati građani na izborima.

"Ko meni da priča o matematici, čovjek koji je postao premijer sa jednim tenkom i dva poslanika. A da mi ne možemo da uspijemo da imamo premijera sa deset puta više poslanika. Ali reći ću vam jedno, nama ne treba tenk, mi imamo ljude, mi imamo povjerenje građana", rekao je Stanivuković i dodao:

"Evo ja pitam Milu Dodika, hoćeš li da se opkladimo kakav ćemo rezultat imati u Semberiji, Zvorniku, u Posavini, u Gradišci, u Prijedoru, Sarajevsko-romanijskoj regiji? Pokret Sigurna Srpska SNSD-u duva za vratom", rekao je Stanivuković.

Dodao je da tamo gdje PSS "duva tu i oduva".

"Mi prestignemo, i mi pobijedimo. Dodik po definiciji je trgovac, a trgovci uvijek nude. A ja znam jednu stvar da je politika stvar eliminacije i samo jedan može biti prvi, mi želimo biti prvi i mi ćemo biti prvi, najbolji. Znamo da stari odlazi, a neki mladi dolaze", zaključio je on.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Draško Stanivuković Milorad Dodik SNSD Pokret Sigurna Srpska Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ