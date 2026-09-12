Stanivuković odgovorio Dodiku: "Nama ne treba tenk, mi imamo ljude"

Draško Stanivuković odgovorio je Miloradu Dodiku i poručio da će građani na izborima pokazati ko ima veću podršku i ko će biti prvi.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odgovorio je lideru SNSD-a Miloradu Dodiku na tvrdnje da nakon izbora neće biti premijer Republike Srpske, poručivši da će konačnu političku matematiku ispisati građani na izborima.

"Ko meni da priča o matematici, čovjek koji je postao premijer sa jednim tenkom i dva poslanika. A da mi ne možemo da uspijemo da imamo premijera sa deset puta više poslanika. Ali reći ću vam jedno, nama ne treba tenk, mi imamo ljude, mi imamo povjerenje građana", rekao je Stanivuković i dodao:

"Evo ja pitam Milu Dodika, hoćeš li da se opkladimo kakav ćemo rezultat imati u Semberiji, Zvorniku, u Posavini, u Gradišci, u Prijedoru, Sarajevsko-romanijskoj regiji? Pokret Sigurna Srpska SNSD-u duva za vratom", rekao je Stanivuković.

Dodao je da tamo gdje PSS "duva tu i oduva".

"Mi prestignemo, i mi pobijedimo. Dodik po definiciji je trgovac, a trgovci uvijek nude. A ja znam jednu stvar da je politika stvar eliminacije i samo jedan može biti prvi, mi želimo biti prvi i mi ćemo biti prvi, najbolji. Znamo da stari odlazi, a neki mladi dolaze", zaključio je on.