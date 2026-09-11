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Ni sedam dana kampanje nije prošlo, a "jahanje" već počelo (VIDEO)

Ni sedam dana kampanje nije prošlo, a "jahanje" već počelo (VIDEO)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Ni sedmica dana izborne kampanje još nije prošla, a već smo stigli do jahanja...

Prepucavanje Dodika i Stanivukovića na mrežama Izvor: mondo.ba/x

Izgleda da domaći političari ni ove godine ne mijenjaju pristup - red šatora, red pjesme i praznih obećanja, pa onda red pljuvanja po društvenim mrežama.

Za sad prednjače predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik PSS-a Draško Stanivuković, o čijoj prepisci na mrežama od juče bruji banjalučka čaršija.

Prvi je počeo Dodik, objavivši stari snimak na kome koleginica "jaše" gradonačelnika, uz poruku "Draško, izađi iz samara".

Banjalučki gradonačelnik je reagovao videom iz devedesetih, na kome Dodik priča o tome kako narod ispašta jer "Mladić neće da se preda".

No izgleda da to nije dovoljno, pa je par sati kasnije Stanivuković poručio „Milorade sjaši“.

Pred nama su, svakako, zanimljive tri sedmice do izbora.

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Tagovi

Draško Stanivuković Milorad Dodik Izbori 2026 kampanja

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