logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ostavite to za raspored sjedenja na svadbi": Stanivuković odgovorio Miniću na planove sa Dodikom

"Ostavite to za raspored sjedenja na svadbi": Stanivuković odgovorio Miniću na planove sa Dodikom

Autor Haris Krhalić
0

Draško Stanivuković reagovao je na izjavu Save Minića o planovima da postane predsjednik RS, a da Milorad Dodik preuzme poziciju premijera.

Draško Stanivuković Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nakon što je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sinoć izjavio da vjeruje da će od 9. januara preuzeti funkciju predsjednika Republike Srpske, a da će lider SNSD-a Milorad Dodik postati novi predsjednik Vlade, stigla je i reakcija predsjednika PSS-a Draška Stanivukovića.

Gradonačelnik Banjaluke poručio je Miniću da Republika Srpska nije privatno vlasništvo niti porodična firma u kojoj se najviše pozicije dijele kao svadbeni pokloni.

Stanivuković je istakao da su ovakve javne spekulacije uvreda za građane i dokaz potpunog otuđenja vladajuće strukture od realnosti u kojoj narod živi.

On je poručio aktuelnom premijeru da raspoređivanje najbližih saradnika i rodbine ostavi za privatna slavlja, a ne za vođenje ključnih državnih institucija.

"Gospodine Miniću, to što ste zamislili - kuma, oca i sina ostavite za raspored sjedenja na svadbi. Za sastav Vlade Vam nije išlo već nekoliko puta, pa bi bilo pametnije da o tome više ne držite lekcije. Republika Srpska nije porodično veselje na kojem se vi zabavljate, dok narod pakuje kofere i odlazi", rekao je Stanivuković i dodao:

"Država nije porodična firma, Vlada nije nasljedstvo, a funkcije nisu svadbeni pokloni koje dijelite među svojima. O tome ipak odlučuju građani."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Draško Stanivuković Savo Minić Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ