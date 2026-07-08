"Ostavite to za raspored sjedenja na svadbi": Stanivuković odgovorio Miniću na planove sa Dodikom

Draško Stanivuković reagovao je na izjavu Save Minića o planovima da postane predsjednik RS, a da Milorad Dodik preuzme poziciju premijera.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nakon što je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sinoć izjavio da vjeruje da će od 9. januara preuzeti funkciju predsjednika Republike Srpske, a da će lider SNSD-a Milorad Dodik postati novi predsjednik Vlade, stigla je i reakcija predsjednika PSS-a Draška Stanivukovića.

Gradonačelnik Banjaluke poručio je Miniću da Republika Srpska nije privatno vlasništvo niti porodična firma u kojoj se najviše pozicije dijele kao svadbeni pokloni.

Stanivuković je istakao da su ovakve javne spekulacije uvreda za građane i dokaz potpunog otuđenja vladajuće strukture od realnosti u kojoj narod živi.

On je poručio aktuelnom premijeru da raspoređivanje najbližih saradnika i rodbine ostavi za privatna slavlja, a ne za vođenje ključnih državnih institucija.

"Gospodine Miniću, to što ste zamislili - kuma, oca i sina ostavite za raspored sjedenja na svadbi. Za sastav Vlade Vam nije išlo već nekoliko puta, pa bi bilo pametnije da o tome više ne držite lekcije. Republika Srpska nije porodično veselje na kojem se vi zabavljate, dok narod pakuje kofere i odlazi", rekao je Stanivuković i dodao:

"Država nije porodična firma, Vlada nije nasljedstvo, a funkcije nisu svadbeni pokloni koje dijelite među svojima. O tome ipak odlučuju građani."