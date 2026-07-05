Zvanično potvrđeno: Draško Stanivuković odustao od kandidature za predsjednika Srpske

Donesena konačna odluka.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković definitivno je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske.

“Mi smo razumjeli konačan stav SDS-a za kandidate. Naš imperativ je jedinstvo i da donesemo promjene. Mi smo spremni da napravimo tri koraka nazad jer sa jednim korakom nazad idete naprijed sa dva još više, a sa tri cijela Srpska može napraviti korak naprijed. Moram reći da Stanivuković, Kojić i Radojičić nisu prioritet pojedinačno nego Srpska. Mi ćemo zbog toga odustati od kandidature za predsjednika RS, nećemo dati kandidata za Predsjedništvo BiH i nećemo tražiti mjesto premijera. Podržaćemo Branka Blanušu i Marinka Božovića", poručio je Stanivuković na pres konferenciji i i otklonio sve dileme.

Stanivuković je još potvrdio da su sva imena na kandidatskim listama definisane te da predizborne ankete ukazuju da njegova stranka ima preko 20 odsto podrške glasača.

“Jednoglasmo smo uz punu saglasnost usvojili liste. Svi kandidati na listama su definisani i sutra ćemo predati to CIK-u. Izlazimo na izbore sa punim potencijalima naših ljudi. Mi razumijemo odnosu u opziciji koji su složeni, sve što se dešavalo od aprila do danas je demokratski kapacitet. Razumijemo sve opozicione stranke, a sve ankete ukazuju da naš pokret ima dominantnu ulogu i preko 20 odsto u cijeloj Srpskoj. Imamo kapacitet da donosimo promjene.”

Stanivuković je rekao da on uživa najveći podršku građana Srpske u pojedinačnim kandidaturama, ali da se Pokret odlučio za ovaj korak radi jedinstva opozicije.

On je dodao da je podrška kandidatima SDS-a trenutno najbolji koncept te se zahvalio Narodnom frontu i Jeleni Trivić na svemu što su uradili tokom posljednjih mjeseci koliko su trajali pregovori opozicije.

"Sa SDS-om želimo da gradimo najbolje odnose u korist Republike Srpske. Pozivam druge da odustanu od ličnih ambicija, SDS je imao najbolje rezultate na posljednjim izborima. Sa puno entuzijazma i vjere idemo u to. Građani prepoznajte to, tražite nam mane kada se promjene i pobjede dese. Imamo ambicije da napravimo najbolje rezultate kada su u pitanju liste na nivou zajedničkih institucija i NSRS. Potrebna je ne samo jedinstvena opozicija nego i jedinistveni građani koji žele promjene. To su naši konačni zaključci", završio je Stanivuković svoje obraćanje.

Podsjećamo kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske biće Branko Blanuša te Savo Minić ispred SNSD-a. Za mjesto u Predsjedništvu BiH boriće se Željka Cvijanović, Marinko Božović i Nebojša Vukanović.