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Stanivuković najavio: "Ako posljednji prijedlog SDS-u propadne, ja sam u nedjelju u 19 časova kandidat za predsjednika" 2

Stanivuković najavio: "Ako posljednji prijedlog SDS-u propadne, ja sam u nedjelju u 19 časova kandidat za predsjednika"

Autor Haris Krhalić
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Draško Stanivuković uputiće posljednji prijedlog SDS-u o zajedničkim kandidatima opozicije. Ukoliko dogovor propadne, u nedjelju proglašava kandidaturu za predsjednika RS.

draško stanivuković Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PSS-a Draško Stanivuković danas je u prostorijama stranke održao pres konferenciju na kojoj je, između ostalog, bilo govora i o zajedničkim kandidatima opozicije na predstojećim izborima.

Kako tvrdi Stanivuković pregovarački timovi SDS-a i PSS-a su ranije utvrdili dva prijedloga, nakon čega je PSS-u stigao novi prijedlog. Stanivuković je naglasio kako to nije bilo u redu te da se osjećaju izrađeno.

Ipak, PSS-a je spremio novi prijedlog SDS-u koji će ujedno biti i posljednji pokušaj da se dogovore zajednički kandidati, a ako i to ne prođe Stanivuković je rekao kako će u nedjelju ozvaničiti kandidaturu za predsjednika Srpske.

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Stanivuković je na pres konferenciji kritikovao i Željku Cvijanović.

"Ovaj veto koji sada navodno pokreće je obična „izvlakuša“ i radi se samo „ko fol“. Čak i sa tim vetom, nama se neće vratiti odluka iz 2016. godine koja je bila perfektna za Republiku Srpsku i koja nas je u potpunosti štitila", poručio je Stanivuković.

Stanivuković je pitao i zašto se o ovome ćutalo mjesecima, od januara kada je odluka zapravo donesena. 

„Mi pokrećemo jedan novi proces. U narednim danima ćemo krenuti sa jednim novim prijedlogom i to će biti naš posljednji pokušaj. Mi smo spremni da napravimo pet koraka nazad da bi došli do toga. Ako se i to ne shvati ozbiljno ja sam u nedjelju u 19 časova kandidat za predsjednika. Smatram da je to maksimalan napor koji smijem uraditi kako bi zadržao poštovanje svojih saradnika“, rekao je Stanivuković i dodao:

„Nakon dvije sedmice ćutanja odlučili smo se za novi politički prijedlog koji se odnosi na odnos nas i SDS-a, a onda i nas i SDS-a sa ostalim strankama. Mi ćemo to uraditi, iako smatram da su neki drugi to trebali odratiti ako su glavni u nekom opozicionom dijelu.“

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Tagovi

Draško Stanivuković SDS Pokret Sigurna Srpska

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Komentari 2

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Egoista Stanivuković

Ne znam kakav dogovor i s kim je ovaj čovek napravio, ali njega ne vole ni ljudi u njegovoj stranci, a kamoli u SDS-u. O ljudima van Banjaluka da ne pričam. SDS ne treba pristati da on bude njihov kandidat.

zole

Ima još sto dana do izbora de malo spustite gardove

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Hvala što ste poslali vijest.

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