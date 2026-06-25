Poništen i drugi Stanivukovićev tender za rasvjetu od 35,4 miliona KM

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila je i drugi tender za javnu rasvjetu u Banjaluci vrijedan 35,4 miliona KM.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila je i drugi tender za izgradnju javne rasvjete vrijedan 35,4 miliona maraka koji je raspisao gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, saznaje CAPITAL.

Na ovaj tender stigle su tri žalbe sa preko 60 žalbenih navoda, a Kancelarija za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine usvojila je veliku većinu njih.

Prema saznanjima istog portala, najveći problem je bio taj što predmet javne nabavke uopšte nije odgovarao toj nabavci, a oni koji su sastavljali dokumentaciju su pomiješali i spajali nespojive stavke.

Na prvom tenderu posao je bio dodijeljen konzorcijumu koji je predvodila zagrebačka kompanija “Končar”, nakon čega su svoje žalbe podnijele firme “ABC Solutions” iz Banjaluke i “El promet” iz Laktaša.

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je te žalbe prihvatila i polovinom februara ove godine poništila tender.

Stanivuković nije dugo čekao i već krajem aprila je raspisao novi tender iste vrijednosti i sa gotovo identičnim uslovima, sa dodatkom da ukupan promet ponuđača u prethodne tri godine ne smije biti ispod 30 miliona KM.

U prvom tenderu taj iznos je bio ograničen na 60 miliona.

Podsjetimo, CAPITAL je u oktobru 2024. godine prvi pisao da će posao izgradnje javne rasvjete u gradu Banjaluka po ESCO modelu vrijedan 35 miliona KM biti dodijeljen zagrebačkoj kompaniji “Končar”.

U seriji tekstova koji su uslijedili, pisali su o tome da je prema idejnom projektu za adaptaciju i nadogradnju sistema javne rasvjete potrebno 13,4 miliona KM, što je višestruko manje od 35,4 miliona koliko je vrijednost tendera koji je raspisao gradonačelnik Draško Stanivuković.