Poništen tender za javnu rasvjetu u Banjaluci vrijedan 35 miliona KM

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila je kompletan tender za javnu rasvjetu u Banjaluci vrijedan 35 miliona KM, koji je bio dodijeljen konzorcijumu predvođenom kompanijom "Končar".

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila je u potpunosti tender za izgradnju javne rasvjete u Banjaluci vrijedan 35 miliona maraka, koji je gradonačelnik Draško Stanivuković dodijelio konzorcijumu predvođenom zagrebačkom kompanijom "Končar".

Kako prenosi Capital, odluka o poništavanju donesena je na jučerašnjoj sjednici, čime je kompletan postupak javne nabavke stavljen van snage.

Iz KRŽ-a BiH potvrđeno je da je poništen čitav postupak javne nabavke za projekat "Izgradnja javne rasvjete u gradu Banjaluka po ESCO modelu".

"Ovom odlukom je stavljena tačka na taj postupak javne nabavke", potvrdio je izvor iz Kancelarije za razmatranje žalbi, navodeći da je odluka već otpremljena stranama u postupku.

Tender je izazvao brojne kontroverze u javnosti, posebno zbog visoke vrijednosti od 35 miliona KM, koja je višestruko premašivala ranije procjene potrebnih ulaganja u modernizaciju rasvjete.

Skupština Grada Banjaluka održala je i posebnu sjednicu o ovom pitanju, te usvojila zaključke kojima je zatraženo da se tender obustavi, uz obrazloženje da je štetan i da favorizuje određeni konzorcijum. Ipak, gradonačelnik Stanivuković nije odustajao od projekta.

Polovinom decembra Stanivuković je pred odbornicima izjavio da je spreman ići "do Strazbura" i da garantuje za svaki fening uložen u javnu rasvjetu, ističući da su svi postupci sprovedeni zakonito.

Uprkos tim tvrdnjama, KRŽ BiH je ocijenila da postupak nije proveden u skladu sa zakonom, te je donijela odluku o poništavanju kompletnog tendera.