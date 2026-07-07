Uhvaćeni u prepisivanju: Grad Banjaluka pokušao dodijeliti posao za koji već ima potpisan ugovor do 2027. godine

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH potpuno je poništila tender Grada Banjaluka za održavanje rasvjete zbog kršenja zakona i dupliranja ugovora.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Administracija Grada Banjaluka na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem pretrpjela je novi poraz pred Kancelarijom za razmatranje žalbi BiH.

Ova institucija je u potpunosti oborila tender za investiciono održavanje gradske rasvjete zbog niza ozbiljnih prekršaja Zakona o javnim nabavkama. Kancelarija je zvaničnim rješenjem usvojila žalbu banjalučke firme „ABC Solutions“ i poništila kompletnu tendersku dokumentaciju, kao i samo obavještenje o nabavci, piše Capital.ba

U postupku je utvrđeno da je Grad ovaj milionski posao pokušao da dodijeli mimo već važećeg trogodišnjeg ugovora sa pomenutom firmom. Pored toga, sporna nabavka je raspisana bez adekvatno obezbijeđenog novca u budžetu, a nadležni su usput potpuno pobrkali osnovne zakonske uslove koji u pravnom sistemu razdvajaju nabavku radova od nabavke usluga.

Dupliranje ugovora i doslovno prepisivanje stavki

Suština ovog pravnog spora leži u činjenici da firma „ABC Solutions“ sa Gradom Banjaluka već ima zaključen i pravno važeći trogodišnji okvirni sporazum za redovno i investiciono održavanje javne rasvjete. Ovaj ugovor je na snazi sve do kraja 2027. godine, a njegova ukupna vrijednost iznosi skoro 900.000 KM bez PDV-a i do sada je ostao uglavnom neiskorišten.

Detaljnim poređenjem zvaničnih dokumenata utvrđeno je da je gradska administracija bukvalno prepisala svih 89 stavki iz tog već važećeg ugovorai pokušala da kroz novi, otvoreni postupak isti posao povjeri nekom drugom dobavljaču. Kancelarija je ovakav potez ocijenila kao grubo kršenje zakonskih principa konkurencije i transparentnosti. Istaknuto je da bi se u suprotnom stvorila nedopustiva situacija u kojoj bi Grad imao dva različita dobavljača za potpuno istu uslugu, što direktno vodi neefikasnom i nezakonitom trošenju javnog novca.

Tokom žalbenog postupka na vidjelo su isplivali i drugi neshvatljivi propusti u samoj pripremi tendera. Iako je procijenjena vrijednost ove javne nabavke iznosila 85.000 KM, uvidom u zvanični budžet Grada Banjaluka za tekuću 2026. godinu utvrđeno je da je za ovu namjenu planirano 80.000 KM.

Grad na ovaj način nije uspio da dokaže da uopšte ima osiguran i pravno utemeljen izvor finansiranja za ukupan iznos novca koji potražuje kroz tender. Ovo predstavlja direktno kršenje imperativnih odredbi Zakona o javnim nabavkama, koje strogo zabranjuju raspisivanje postupaka za koje unaprijed nisu obezbijeđena sva potrebna sredstva.

Pomiješali radove i usluge

Da stvar bude još gora, gradska administracija je kroz ovaj tender pokazala i osnovno nepoznavanje proceduralnih pravila i zakonskih okvira. Predmetnu nabavku su zvanično klasifikovali pod kategoriju “usluge”, ali su unutar same tenderske dokumentacije od ponuđača tražili dokaze o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti koji se prema zakonu primjenjuju isključivo za "radove".

Na taj način su od firmi potpuno nezakonito zahtijevali spisak izvršenih ugovora za zadnjih pet godina, umjesto maksimalno tri godine koliko zakon striktno dozvoljava kada se nabavljaju usluge.

Kompletna dokumentacija je pred članovima Kancelarije proglašena kontradiktornom i zbunjujućom i u dijelu koji se odnosi na ekonomsko-finansijsku sposobnost, jer je Grad tražio bilanse uspjeha preduzeća, a da prethodno nije ni definisao jasne i mjerljive uslove za njihovu pravnu kvalifikaciju.