“Obećanje uklesano u kamen”: Stanivuković o 14 godina čekanja na Memorijalni centar u Donjoj Gradini

Draško Stanivuković kritikovao je vlast Republike Srpske zbog izostanka realizacije izgradnje Memorijalnog centra u Donjoj Gradini, 14 godina nakon najave projekta.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković kritikovao je vlast Republike Srpske zbog, kako je naveo, višegodišnjeg izostanka realizacije najavljene izgradnje Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina.

Stanivuković je podsjetio da je Milorad Dodik prije 14 godina najavio izgradnju memorijalnog centra, ocijenivši da je obećanje ostalo samo uklesano na spomen-ploči.

“Ova ploča nije obična ploča. Na njoj je pisalo nešto veoma važno, nešto što će zasigurno postati najveća laž jednog Srbina, ne izrečena, nego napisana. Ne samo napisana, nego uklesana u kamen”, rekao je Stanivuković.

On je naveo da tokom prethodnih 14 godina, prema njegovim tvrdnjama, nije bilo ulaganja u izgradnju memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini, dok su istovremeno izdvajana sredstva za druge projekte i poslove.

Stanivuković je pomenuo i javne nabavke i poslovanje sa kompanijama “Prointer” i drugima, kao i slučajeve koje je nazvao aferama, navodeći da su za njih potrošene stotine miliona KM.

Istovremeno je kritikovao odnos prema jasenovačkoj građi, tvrdeći da je ona “prodata i predata” Hrvatskoj.

Stanivuković je kao sličan primjer naveo i Muzej Odbrambeno-otadžbinskog rata na Palama, gdje je, kako je rekao, postavljena ploča i obećana izgradnja, ali radovi nisu realizovani. Pomenuo je i Centralno spomen-obilježje, za koje tvrdi da se na njegovu izgradnju čekalo tri decenije.

Govoreći o budućim planovima, Stanivuković je rekao da bi nakon završetka Centralnog spomen-obilježja trebalo odmah početi radove u Donjoj Gradini.

“Dolazе generacije koje će, uz Centralno spomen-obilježje koje smo završili, odmah početi radove i ovdje, na ovom svetom mjestu, u Donjoj Gradini, u Jasenovcu, da se istina nikada ne zaboravi”, poručio je Stanivuković.