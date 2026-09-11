Vozilo iz pratnje Draška Stanivukovića učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi kod Gradiške

Vozilo koje se inače nalazi u pratnji gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića učestvovalo je u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Orahova kod Gradiške. U udesu, srećom, nije bilo povrijeđenih, a na automobilima je pričinjena isključivo materijalna šteta.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema nezvaničnim saznanjima, do nezgode je došlo kada je automobil iz pratnje prešao u suprotnu saobraćajnu traku, nakon čega je uslijedio sudar sa drugim vozilom.

Kako su objavile "Nezavisne novine", potvrđeno je da se gradonačelnik Banjaluke u trenutku nezgode nije nalazio u ovom automobilu, pa samim tim nije bio direktno ugrožen.

U vrijeme saobraćajnog udesa kod Gradiške, Stanivuković je boravio u Banjaluci, gdje je u novootvorenoj Kući Milanovića prisustvovao događaju na kojem je građanima dijelio rješenja o besplatnoj legalizaciji objekata.