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Vozilo iz pratnje Draška Stanivukovića učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi kod Gradiške 2

Vozilo iz pratnje Draška Stanivukovića učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi kod Gradiške

Autor Dušan Volaš
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Vozilo koje se inače nalazi u pratnji gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića učestvovalo je u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Orahova kod Gradiške. U udesu, srećom, nije bilo povrijeđenih, a na automobilima je pričinjena isključivo materijalna šteta.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema nezvaničnim saznanjima, do nezgode je došlo kada je automobil iz pratnje prešao u suprotnu saobraćajnu traku, nakon čega je uslijedio sudar sa drugim vozilom.

Kako su objavile "Nezavisne novine", potvrđeno je da se gradonačelnik Banjaluke u trenutku nezgode nije nalazio u ovom automobilu, pa samim tim nije bio direktno ugrožen.

U vrijeme saobraćajnog udesa kod Gradiške, Stanivuković je boravio u Banjaluci, gdje je u novootvorenoj Kući Milanovića prisustvovao događaju na kojem je građanima dijelio rješenja o besplatnoj legalizaciji objekata.

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Tagovi

saobraćajka udes Draško Stanivuković

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Komentari 2

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Vetgo

Otkud gradonačelnicima pratnja? Jest se to osililo ne treba glasati ni za jednog aktuelnog političara

X men

Kakve veze ima? Potpredsjednici skupstine auto letio 50 m kao leteci tanjir pa nista. Pojeo vuk magarca

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Hvala što ste poslali vijest.

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