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Dodik nakon vojne vježbe "Pobednik 2026": "Ovo je kao naša vojska i njen uspjeh doživljavam kao svoj"

Dodik nakon vojne vježbe "Pobednik 2026": "Ovo je kao naša vojska i njen uspjeh doživljavam kao svoj"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je vojna vježba „Pobednik 2026“ pokazala snagu, znanje i napredak Srbije.

milorad dodik Izvor: Srna/Saša Kovačević

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Srbija i srpski narod mogu biti ponosni na ono što je Vojska Srbije danas pokazala vježbom na Pešteru i istakao da je snažna Srbija oslonac srpskom narodu, gdje god on živio.

"Mi u Republici Srpskoj ovo doživljavamo i emotivno. Ovo je kao naša vojska i njen uspjeh doživljavam kao svoj", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naveo da je vježba "Pobednik 2026" bila impresivan prikaz snage, znanja i napretka koji je Srbija ostvarila.

"U odnosu na prošlu godinu vidljiv je ogroman napredak, a posebno dominantan trend digitalizacije, modernizacije i primjene novih tehnologija. Sve to bilo je moguće jer je Srbija ekonomski ojačala i stvorila uslove da jača i svoju odbrambenu moć", naglasio je Dodik.

On je dodao da Srbija ide pravim putem.

"Zahvalan sam predsjedniku Aleksandru Vučiću što Republika Srpska i danas može da bude ovdje i da zajedno budemo ponosni na snagu Srbije i Vojske Srbije", naveo je Dodik.

Na vojnom poligonu Pešter danas je na združenoj taktičkoj vojnoj vježbi sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026", uz učešće više od 2.000 pripadnika Vojske Srbije, prikazano najsavremenije naoružanje i osposobljenost pripadnika vojske za efikasno zajedničko djelovanje u kratkom roku.

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Tagovi

Milorad Dodik vojna vježba Srbija

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