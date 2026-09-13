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Počela vojna vježba „Pobednik 2026“: Na Pešteri oko 2.000 vojnika

Počela vojna vježba „Pobednik 2026“: Na Pešteri oko 2.000 vojnika

Autor Haris Krhalić
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Na vojnom poligonu Pešter počela je združena vojna vježba „Pobednik 2026“, uz učešće oko 2.000 pripadnika Vojske Srbije i više od 500 borbenih i neborbenih sredstava.

vježba pobjednik Izvor: SRNA/Jovanka Nikolić

Na vojnom poligonu Pešter počela je združena vojna vježba sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026" uz učešće oko 2.000 pripadnika jedinica Kopnene vojske Srbije, RV i PVO i specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije, kao i više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava.

Vježbi prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

Na vježbi će biti predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije, a premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecjevna lansera raketa "vampir" i "puls", kao i specijalci sa robotizovanim psima.

Cilj vježbe je prikaz spremnosti pripadnika Vojske da efikasno koriste novouvedene i modernizovane borbene sisteme, kao i osposobljenosti za zajedničko djelovanje i sadejstvo svih pripadnika Vojske.

Angažovano je više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava, a biće prikazan i protivvazduhoplovni raketni sistem "ejč kju 17" HQ-17, kao i mnoštvo bespilotnih, besposadnih i robotizovanih platformi.

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Tagovi

vojna vježba Srbija

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