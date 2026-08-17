Pojačano prisustvo stranih vojnika do 3. septembra: EUFOR najavio veliku vojnu vježbu širom BiH

Multinacionalna vježba "Brzi odgovor 2026" biće realizovana širom BiH od 22. avgusta do 3. septembra, najavio je danas u Sarajevu komandant Eufora general-major Mauricio Fronda.

Izvor: Barna Koncsek, EUFOR - Misija Altea u BiH

General Fronda je ukazao da je riječ o vježbi koja ima za cilj obezbjeđivanje spremnosti Eufora da efikasno reaguje kada god je to potrebno, te da dodatno jačaju i interoperabilnost sa domaćim partnerima.

Fronda je na konferenciji za novinare izjavio da će u vježbi učestvovati pripadnici Eufora iz 24 zemlje učesnice u misiji "Altea", koje će privremeno biti pojačane rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije i jedinicom za brzi odgovor iz sastava Kfora.

Kada je riječ o bezbjednosnoj situaciji u BiH, Fronda je istakao da ona ostaje stabilna, ali i da održavanje stabilnosti zahtijeva stalnu spremnost, blisku saradnju i kontinuiranu procjenu bezbjednosnog okruženja.

"Moj prioritet kao komandanta Eufora je podrška lokalnim vlastima u održavanju bezbjednog i stabilnog okruženja u BiH. Sastanci sa ključnim akterima u području operacija su suštinski dio mojih dužnosti", rekao je general Fronda.

Prema njegovim riječima, kontinuirani kontakti na svim nivoima društva i vlasti, uključujući i veliki broj načelnika i gradonačelnika, potvrđuju nepristrasnu ulogu Eufora u promovisanju saradnje, jačanju stabilnosti i podržavanju dugoročnog mira i bezbjednosti u BiH

Komandant Eufora ukazao je na značaj redovne obuke, održavanja operativnih sposobnosti i obezbjeđivanje da mehanizmi za pojačavanje snaga ostanu efikasni.

"Naša obaveza ostaje jasna - podržati bezbjedno i stabilno okruženje za sve građane BiH", poručio je Fronda.