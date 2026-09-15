Policija u Banjaluci uhapsila vozača koji je vozio po šetalištu: Naduvao 3,14 promila

Policija u Banjaluci privela je vozača koji je automobilom vozio po površini za pješake na plaži Abacija. Alkotestom mu je izmjereno 3,14 promila.
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su danas P.P. iz Banjaluke nakon što je zatečen za volanom sa 3,14 promila alkohola u organizmu.
Policiji je prijavljeno da se putnički automobil „Ford“ na plaži Abacija u Banjaluci kreće površinom namijenjenom za pješake.
Policajci su izašli na lice mjesta i u neposrednoj blizini pronašli prijavljeno vozilo. Kontrolom je utvrđeno da je za volanom bio P.P., a alkotestiranjem je kod njega utvrđeno prisustvo 3,14 g/kg alkohola u organizmu.
Dodatnom provjerom utvrđeno je i da na vozilu nedostaje jedna registarska oznaka, čiji gubitak vozač prethodno nije prijavio.
Protiv P.P. biće uručen prekršajni nalog zbog prekršaja iz članova 33a, 38. i 42a. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.