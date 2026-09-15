Policija u Banjaluci uhapsila vozača koji je vozio po šetalištu: Naduvao 3,14 promila

Policija u Banjaluci privela je vozača koji je automobilom vozio po površini za pješake na plaži Abacija. Alkotestom mu je izmjereno 3,14 promila.

Izvor: Screeenshot

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su danas P.P. iz Banjaluke nakon što je zatečen za volanom sa 3,14 promila alkohola u organizmu.

Policiji je prijavljeno da se putnički automobil „Ford“ na plaži Abacija u Banjaluci kreće površinom namijenjenom za pješake.

Policajci su izašli na lice mjesta i u neposrednoj blizini pronašli prijavljeno vozilo. Kontrolom je utvrđeno da je za volanom bio P.P., a alkotestiranjem je kod njega utvrđeno prisustvo 3,14 g/kg alkohola u organizmu.

Dodatnom provjerom utvrđeno je i da na vozilu nedostaje jedna registarska oznaka, čiji gubitak vozač prethodno nije prijavio.

Protiv P.P. biće uručen prekršajni nalog zbog prekršaja iz članova 33a, 38. i 42a. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.