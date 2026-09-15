Vatra progutala automobile u centru Sarajeva: Požar sa jednog vozila prešao na drugo, uviđaj u toku

Dva putnička automobila potpuno su uništena u požaru koji je noćas izbio u Ulici Magribija u sarajevskom naselju Marijin Dvor.

Izvor: Klix.ba printscreen

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, vatra je prvobitno izbila na jednom automobilu, nakon čega se brzo proširila i zahvatila drugo parkirano vozilo.

Portparol kantonalnog MUP-a Mersiha Novalić potvrdila je da je policija zaprimila prijavu o izbijanju požara u 2.20 časova iza ponoći.

Na lice mjesta ubrzo su stigle dežurne ekipe vatrogasaca koje su intervenisale i uspjele da lokalizuju vatru, čime je spriječeno njeno dalje širenje na okolne objekte i druga vozila u ovom gusto naseljenom dijelu grada.

Zbog saniranja posljedica i obezbjeđivanja lica mjesta, Ulica Magribija je od jutros u potpunosti zatvorena za saobraćaj. Policijski uviđaj obaviće se tokom jutarnjih časova, a nakon detaljne istrage biće poznato više informacija o tačnim uzrocima izbijanja vatre.