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Vatra progutala automobile u centru Sarajeva: Požar sa jednog vozila prešao na drugo, uviđaj u toku

Vatra progutala automobile u centru Sarajeva: Požar sa jednog vozila prešao na drugo, uviđaj u toku

Autor Dušan Volaš
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Dva putnička automobila potpuno su uništena u požaru koji je noćas izbio u Ulici Magribija u sarajevskom naselju Marijin Dvor.

Izgorjela dva vozila u centru Sarajeva Izvor: Klix.ba printscreen

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, vatra je prvobitno izbila na jednom automobilu, nakon čega se brzo proširila i zahvatila drugo parkirano vozilo.

Portparol kantonalnog MUP-a Mersiha Novalić potvrdila je da je policija zaprimila prijavu o izbijanju požara u 2.20 časova iza ponoći.

Na lice mjesta ubrzo su stigle dežurne ekipe vatrogasaca koje su intervenisale i uspjele da lokalizuju vatru, čime je spriječeno njeno dalje širenje na okolne objekte i druga vozila u ovom gusto naseljenom dijelu grada.

Zbog saniranja posljedica i obezbjeđivanja lica mjesta, Ulica Magribija je od jutros u potpunosti zatvorena za saobraćaj. Policijski uviđaj obaviće se tokom jutarnjih časova, a nakon detaljne istrage biće poznato više informacija o tačnim uzrocima izbijanja vatre.

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