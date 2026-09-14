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Vlada Srbije demantovala Konakovića: Zahtjev za Macutov prelet poslat 11. septembra

Vlada Srbije demantovala Konakovića: Zahtjev za Macutov prelet poslat 11. septembra

Autor Haris Krhalić
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Vlada Srbije demantovala je tvrdnje Elmedina Konakovića da je zahtjev za prelet aviona premijera Đure Macuta poslat nekoliko minuta prije planiranog polijetanja.

Vlada Srbije demantovala Konakovića: Zahtjev za Macutov prelet poslat 11. septembra Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vlada Srbije dematovala je tvrdnje ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića da je zahtjev za prelet aviona kojim je premijer Srbije Đuro Macut trebao da stigne u Banjaluku na obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave poslat nekoliko minuta prije planiranog poletanja.

Iz Vlade Srbije navode da je zahtjev upućen još 11. septembra i da su tvrdnje Konakovića krajnje zlonamjerne i neistinite, te da nikako ne doprinose dobrosusjedskim odnosima i unapređenju saradnje u regionu.

Ukazuje se da je zvaničan zahtjev za prelet aviona upućen više od 72 časa prije planiranog leta, kada ga je Ambasada Srbije u Sarajevu proslijedila Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara.

U ovom zahtjevu su, u skladu sa dosadašnjim uobičajenim procedurama, navedeni svi detalji planiranog leta, sa obavještenjem o tačnom vremenu polijetanja i povratka iz Banjaluke.

Iz Vlade Srbije dodaju da je let iz Beograda bio planiran danas za 17.00 časova.

Uz saopštenje, iz Vlade su priložili i zahtjev Ambasade Srbije u Sarajevu, u kojem se vidi da je poslat 11. septembra.

Ministar spoljnih poslova u Savjetuministara BiH Elmedin Konaković izjavio je ranije danas da je odbio zahtjev za prelet aviona kojim je premijer Srbije Đuro Macut trebalo da ode u Banjaluku, zbog toga što nije poslat na vrijeme.

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Tagovi

Đuro Macut Vlada Srbije let

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