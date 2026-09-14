Minić i Macut u Banjaluci: "Srpsko jedinstvo treba da nas čini jačim i boljim"

Savo Minić i Đuro Macut sastali su se u Banjaluci uoči Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i razgovarali o saradnji Srbije i Republike Srpske.

Izvor: SRNA/Milomir Savić

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjaluci sa premijerom Srbije Đurom Macutom.

Osim ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira, sastanku su prisustvovali ministri pravde, poljoprivrede, za evropske integracije, te omladine i sporta Srpske i Srbije, kao i generalni konzul Srbije u Banja luci Miloš Vujić.

Nakon sastanka, Minić je novinarima rekao da mu je velika čast što je zajedno sa njim u Banjaluci danas, uoči Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, premijer Srbije Đuro Macut, te gosti, ministri i ostali građani Srbije.

"Ovo nije samo jedan dan u kalendaru, ovo baštinimo sve vrijeme. Srpsko jedinstvo treba da nas čini jačim i boljim", poručio je Minić.

On je ocijenio je da je saradnja Republike Srpske sa Srbijom sve bolja, pogotovo u posljednje vrijeme.

"Ovo su velike stvari koje su predsjednici (Aleksandar) Vučić i (Milorad) Dodik organizovali. Naše jedinstvo se proširilo i na kulturnu i svaku drugu saradnju. Na osnovu ove saradnje treba da budemo i veći i jači", naglasio je Minić.

Izvor: SRNA/Milomir Savić

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da je jedinstvo srpskog naroda uvijek prisutno i da Srbija i Republika Srpska sarađuju intenzivno u svim oblastima.

"Okupili smo se danas u Banjaluci da proslavimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. To je veliki praznik srpskog naroda koji slavimo zbog naše bratske povezanosti i u svakom drugom pogledu. Ovaj prostor deli reka, ali je narod sa jednom dušom", rekao je Macut na konferenciji za novinare nakon sastanka sa premijerom Srpske Savom Minićem.

On je ponovio da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum.

"Želimo da sarađujemo sa svima u regionu, što jeste veličina srpskog bića. Razgovarali smo o planovima i o onome što nas povezuje u privredi, infrastrukturi, obrazovanju, nauci i svemu što se odnosi na naše odnose", dodao je Macut.

On kaže da će na narednoj sjednici vlada Srbije i Srpske biti prilika da se konkretnije razgovara o dodatnim modalitetima saradnje.