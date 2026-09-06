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Obilježavanje Dana 3. sarajevske brigade VRS: Minić položio vijenac na Novom Zejtinliku

Obilježavanje Dana 3. sarajevske brigade VRS: Minić položio vijenac na Novom Zejtinliku

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je vijenac kod centralnog spomen-obilježja poginulim borima na Novom Zejtinliku u Sokocu u okviru obilježavanja Dana 3. sarajevske brigade Vojske Republike Srpske.

Obilježavanje Dana 3. sarajevske brigade VRS Izvor: Srna/Goran Janjić

Vijence i cvijeće položili su i predstavnici 3. sarajevske brigade Vojske Republike Srpske, opštinske Boračke organizacije, porodice poginulih boraca, predstavnici opština Sokolac i Pale.

Prethodno je služen parastos poginulim borcima Vojske Republike Srpske.

U 11.30 časova planirano je polaganje cvijeća i vijenaca na spomenik doktoru Miodragu Laziću u naselju Dobrinja u Istočnoj Ilidži, dok će u 12.00 časova u Spomen crkvi Svetog velikomučenika Dimitrija, na Veljinama, biti obavljen parastos za poginule borce.

Ova manifestacija biće završena druženjem boraca i zvanica uz prigodan ručak.

Izvor: Srna/Goran Janjić

Treća sarajevska brigada nastala je spajanjem više jedinica Vojske Republike Srpske sa teritorija Vogošće i Rajlovca, te dijelova opština Centar, Stari Grad, Ilidža i Ilijaš.

Zona odgovornosti ove brigade se protezala od Hreše do Rajlovca, na unutrašnjem, te od Ravnog Nabožića do Nišićke visoravni i dalje prema Olovu, na spoljnom prstenu odbrane Srpskog Sarajeva.

Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma zbog pripajanja teritorije pod zonom odgovornosti ove brigade Federaciji BiH brigada je rasformirana, a njeni dijelovi su preseljeni u gradove u Republici Srpskoj.

Udruženje bivših boraca i njihovih potomaka pod nazivom Treća sarajevska brigada baštini i njeguje tradiciju i sjećanje na ovu brigadu VRS.

(Srna)

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Vojska Republike Srpske Savo Minić

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Hvala što ste poslali vijest.

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