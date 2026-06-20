Preminuo penzionisani pukovnik VRS Vojimir Matović

Pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Vojimir Matović preminuo je nakon kraće bolesti u 79. godini u Banjaluci.

Izvor: Srna

Pukovnik Matović preminuo je sinoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, saopštili su članovi njegove porodice.

Rođen je 15. marta 1948. godine u selu Kosatica na padinama Zlatara i Zlatibora.

Vojno-ekonomsku akademiju završio je u Beogradu 1972. godine, nakon čega je prvo raspoređen na službu u Upravu oklopno-mehanizovanih jedinica SSNO - garnizon Beograd, a ubrzo potom upućen je u Školski centar oklopno-mehanizovanih jedinica "Petar Drapšin" - garnizon Banjaluka gdje do otpočinjanja ratnih dejstava ostaje na dužnosti načelnika Odjeljenja za razvoj, planiranje, finansije i budžet.

Početkom Odbrambeno-otadžbinskog rata raspoređen je na dužnost u Treću taktičku grupu kojom je komandovao general Slavko Lisica, te učestvuje u borbama za proboj koridora.

Nakon proboja koridora u junu 1992. godine odlazi na dužnost u Glavni štab Vojske Republike Srpske, a od 1994. godine pa sve do odlaska u penziju obavljao je dužnost načelnika Uprave za planiranje, razvoj i finansiranje, te ujedno i pomoćnika komandanta Glavnog štaba VRS.

Tokom službe odlikovan je sa više značajnih odlikovanja i priznanja za vojne zasluge Ordenom Karađorđeva zvijezda, Ordenom Nemanjića sa srebrenim mačevima, Medaljom za vojne zasluge, Ordenom za vojne zasluge sa srebrenim mačevima, te Ordenom Narodne armije sa srebrnim mačevima.

Iza njega su ostali supruga Vinka i sinovi Mladen i Milan.

Sahrana pukovnika Vojimira Matovića je u utorak, 23. juna, na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.