Preminuo general Vojske Republike Srpske Marko Lugonja

Penzionisani general-potpukovnik Vojske Republike Srpske Marko Lugonja preminuo je u 75. godini u Beogradu.

General Lugonja bio je jedan od ključnih obavještajaca Vojske Republike Srpske.

Tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata prošao je put od načelnika bezbjednosti u Sarajevsko-romanijskom korpusu do visokih pozicija u Glavnom štabu VRS.

Bio je načelnik Uprave bezbjednosti Generalštaba VRS, pomoćnik ministra odbrane Republike Srpske i ujedno načelnik službe bezbjednosti u Ministarstvu odbrane Republike Srpske.

General Lugonja bio je načelnik Odjeljenja za obavještajno-bezbjednosne poslove u Komandi Sarajevsko-romanijskog korpusa u Srpskom Sarajevu, te načelnik Odjeljenja bezbjednosti u Komandi Hercegovačkog korpusa u Trebinju.

Bio je dužnostima pomoćnika načelnika Odjeljenja bezbjednosti u Komandi 5. vojne oblasti, načelnika Odjeljenja bezbjednosti Taktičke grupe "Slunj", te zamjenika načelnika Odjeljenja bezbjednosti u Komandi 10. korpusa.

General Marko Lugonja rođen je 1951. godine u selu Gornje Vukovsko kod Kupresa.

Završio je Vojnu akademiju /smjer pješadija/, Školu za usavršavanje oficira bezbjednosti, Komandno-štabnu školu taktike Kopnene vojske i Školu nacionalne odbrane.

Za zasluge u odbrani Republike Srpske odlikovan je Ordenom Karađorđeve zvijezde drugog reda i Ordenom NJegoša prvog reda.

Odlikovan je i Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima 1977, Ordenom Narodne armije sa srebrnom zvezdom 1981, Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima 1985. godine.

Službovao je u garnizonima Zagreb, Varaždin, Sisak, Petrinja, Bihać, Sarajevo, Trebinje, Beograd, Bijeljina i Banjaluka.

Penzionisan je 7. marta 2002. godine.

Bio je oženjen i otac dvoje djece.

General Lugonja biće sahranjen u Beogradu, a mjesto i vrijeme biće naknadno određeni.