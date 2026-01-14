Preminuo pukovnik Veljko Brajić: Odlazak komandanta Prve dobojske brigade VRS

Pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Veljko Brajić (73) preminuo je danas nakon kraće i teške bolesti, potvrđeno je iz Gradske boračke organizacije Doboj.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Pukovnik Veljko Brajić je rođen u Sanskom Mostu 28. marta 1953. godine, a po okončanju Odbrambeno-otadžbinskog rata obavljao je dužnost komandanta 1. Dobojske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.

Od maja do decembra 1992. godine u činu majora obavljao je dužnost načelnika Štaba 6. Sanske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Krajem decembra 1992. godine odlazi na dužnost načelnika Štaba Ilijaške brigade.

Učestvovao je u operaciji "Koridor-92", oslobođenju Jajca i Broda, na bihaćkom i gradačačkom ratištu, te odbrani Doboja u jesen 1995. godine.

Ranjavan je više puta.

Datum i mjesto sahrane i komemoracije biće naknadno objavljeni.