Produžen pritvor osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić: Tužilaštvo predlaže doživotnu robiju

Autor Vesna Kerkez
Pritvor je produžen 9. marta, dok se postupak nalazi u fazi odlučivanja o optužnici, koja je protiv Dragijevića, Jankovića i Radoslava Dragijevića proslijeđena Višem sudu u Negotinu na potvrđivanje, a odluka se očekuje nakon odgovora odbrane.

Produžen pritvor osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Facebook/Printscreen

Viši sud u Zaječaru produžio je za još 30 dana pritvor Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom polju kod Bora.

"Pritvor je produžen rješenjem od 9. marta, dok se postupak nalazi u fazi odlučivanja o optužnici. Optužni akt protiv Dragijevića, Jankovića i Radoslava Dragijevića proslijeđen je Višem sudu u Negotinu na potvrđivanje, gdje se očekuje odluka nakon pristiglih odgovora odbrane", potvrdili su iz suda.

Prema navodima optužnice, Dejan Dragijević i Srđan Janković terete se za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

Istraga je dopunjena po nalogu Apelacionog suda u Nišu, koji je prethodno dva puta ukidao odluku o potvrđivanju optužnice i naložio da o njoj odlučuje novo sudsko vijeće Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je predložilo da Dragijević i Janković budu osuđeni na kazne doživotnog zatvora. Sumnja se da su 26. marta 2024. godine službenim vozilom JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, najprije udarili devojčicu, a zatim njeno tijelo ubacili u automobil.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta 2024. u Banjskom polju kod Bora najprije automobilom JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno tijelo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili. Tijelo djevojčice nije nikada pronađeno.

U Banjsko polje kod Bora, gde je nestala dvogodišnja Danka Ilić, trenutno je u toku rekonstrukcija ovog jezivog događaja
Možda će vas zanimati

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ