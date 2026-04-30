Bivši direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH osuđen na godinu zatvora

Sud BiH prvostepeno je osudio bivšeg direktora Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubomira Kalabu na kaznu od godinu dana zatvora zbog nanošenja štete pravnom subjektu "Mi Rakitno" iz Posušja u iznosu od 411.673 KM.

Prema presudi, Kalaba je, obavljajući funkciju direktora, svjesno postupao na štetu ovog preduzeća kada je 13. februara 2020. godine izdao uputstvo o privremenoj zabrani izdavanja i potpisivanja veterinarsko-zdravstvenih sertifikata za odobreni objekat firme. Na osnovu tog akta, Upravi za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačkog kantona zabranjeno je izdavanje sertifikata oznake KZV-TR-14, neophodnih za izvoz mesa.

Zbog takve odluke, preduzeću „Mi Rakitno“ onemogućen je izvoz i prodaja više od 41 tone već pripremljenog svježe ohlađenog goveđeg mesa u Tursku, što je dovelo do kvarenja robe, navedeno je u saopštenju Suda BiH.

Materijalna šteta firmi nastala je kroz izostanak naplate ugovorene prodajne cijene u iznosu od 407.829 KM, kao i kroz dodatne troškove upravnog postupka za otpis i uništenje robe u visini od 3.844 KM.

Na ovu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH u roku od 15 dana.