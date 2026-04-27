logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivša predsjednica suda u Novom Travniku osuđena na zatvor

Autor Dragana Božić Izvor CIN
Katica Jozak-Mađar, bivša predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku, nepravosnažno je osuđena na jednogodišnju kaznu zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja prilikom zapošljavanja u Sudu.

Opštinski sud u Zenici je početkom aprila 2026. godine nepravosnažno osudio Katicu Jozak-Mađar, bivšu predsjednicu Kantonalnog suda u Novom Travniku, na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja.

Optužnicu je podiglo Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona u oktobru 2024. godine, koje ju tereti da je zloupotrijebila službeni položaj prilikom zapošljavanja i unapređenja troje zaposlenih u pravosudnoj instituciji kojom je rukovodila.

Nada Dalipagić, advokatica Jozak-Mađar, je novinarima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) kazala da će se na presudu žaliti Kantonalnom sudu u Zenici.

Prema navodima optužnice, Jozak-Mađar je u novembru 2012. bez provedenog konkursa za prijem državnih službenika zaposlila dvoje stručnih saradnika. Prvobitno ih je zaposlila na dvije godine, a potom im je na njihov zahtjev produžavala radni odnos bez provođenja konkursa.

Takođe, u februaru 2013. je bez provedenog konkursa unaprijedila službenika na rukovodeću funkciju iako nije ispunjavao uslov koji se tiče potrebnog radnog iskustva od četiri godine. Postavila ga je na poziciju šefa Odsjeka za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.

Jozak-Mađar je bila predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku od 2004. do 2023. kada ju je na toj poziciji zamijenio sudija Davor Kelava.

Kada je u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine donesena odluka da neće dobiti novi mandat na toj poziciji, napravila je scenu, uzvikujući da je ona najbolji kandidat. Zbog takvog ponašanja koje ne priliči nosiocu pravosudne funkcije, ali i drugih propusta u radu, uključujući i zapošljavanje u toj pravosudnoj instituciji, Jozak-Mađar je disciplinski kažnjena 2025. smanjenjem plate za 50 posto na pola godine.

Bila joj je to druga disciplinska kazna. Prethodno je kažnjena novčanom kaznom jer se kao predsjednica Suda miješala u rad sudije tako što mu je oduzela predmet i dodijelila ga drugom.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

sudija presuda Novi Travnik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ