Presuda u predmetu “Volan”: Osuđenima skoro 24 godine zatvora za organizovani kriminal

Sud BiH donio je danas presudu u predmetu "Volan" kojom je optuženima izrečena kazna zatvora od ukupno 23 godine i deset mjeseci te 105.000 KM novčane kazne.

U saopštenju Suda BiH navodi se da su Marko Trifković, Srećko Trifković, Njegoslav Milinković, Enis Mandal, Zoran Mirjanić, Milorad Mirković i Zoran Čobović proglašeni krivim za krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelima krijumčarenje, teška krađa, napad na službenu lice u vršenju poslova bezbjednosti, iznuda i razbojništvo.

Optuženom Marku Trifkoviću izrečena je kazna zatvora od tri godine i osam mjeseci te novčana kazna od 20.000 KM, Srećku Trifkoviću kazna zatvora od tri godine i novčana kazna od 15.000 KM, Njegoslavu Milinkoviću pet godina zatvora i novčana kazna od 10.000 KM.

Sud je optuženom Enisu Mandalu izrekao kaznu od sedam godina zatvora, te novčanu kaznu od 30.000 KM, Zoranu Mirjaniću kaznu zatvora od dvije godine i osam mjeseci i novčanu od 20.000 KM, Miloradu Mirkoviću kaznu zatvora od godinu i šest mjeseci te novčanu od 5.000 KM.

Optuženom Zoranu Čoboviću Sud BiH je izrekao kaznu od godinu dana zatvora i 5.000 KM novčane kazne.

U izrečene kazne zatvora uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru.

Optuženi su proglašeni krivim zato što su od 2011. godine do kraja 2017. godine, na području BiH, dobrovoljno postali pripadnici grupe za organizovani kriminal, koja je radi kontinuiranog sticanja materijalne koristi organizovana radi prethodno planiranog i dogovorenog otuđenja skupocjenih putničkih motornih vozila ili onih čija je potražnja na tržištu povećana, iznuđivanja novca za povrat vozila njihovim vlasnicima te rastavljanja otuđenih vozila u dijelove, a potom i njihove prodaje.

