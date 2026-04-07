Banjalučki advokat pravosnažno osuđen zbog malverzacija sa nekretninama

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu kojom je banjalučki advokat Stojan Vukajlović osuđen na šest mjeseci zatvora i 5.000 KM kazne zbog dogovora o kupovini nekretnina sa ranije osuđenim sudijom Nebojšom Pejovićem.

Portal "Capital" navodi kako se na presudu Okružnog suda u Banjaluci koji je Vukajloviću odredio pomenutu kaznu, žalila njegova odbrana, ali je Vrhovni sud, presudu potvrdio.

Konkretno, Vukajlović je optužen da je sudiji Pejoviću pomogao u izvršenju krivičnog djela povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca sa kojim je dogovorio da bude izabran kao najpovoljniji ponuđač u izvršnom postupku nad nepokretnostima na zahtjev grada Banjaluka, a protiv izvršenika Miloša Šmitrana iz Banjaluke.

Taj postupak je pokrenut radi naplate duga od Šmitrana, potraživanja 539.410 KM.

Radilo se o šest nekretnina od 566.800 KM odnosno četiri stana, vikendici kao i poslovnom prostoru sa dvorištem u mjestu Ivanjska.

U optužnici stoji da je dogovoreno da se advokat Vukajlović prijavi kao jedini ponuđač i uplati zakonom propisano obezbjeđenje za svaku nekretninu.

Sudija Pejović, ponudio je na prodaju sve nekretnine zajedno za 283.400 KM bez mogućnosti pojedinačne prodaje, a onemogućeno je da učestvuju ostali ponuđači.

Pejović je u dogovoru sa Vukajlovićem 31. decembra 2019. godine donio rješenje i zaključak kojim se pomenute nekretnine prodaju advokatu za 283.400 KM.

Pejović je osuđen na godinu zatvora i novčano je kažnjen sa 40.000 KM.

