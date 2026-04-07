Banjalučki advokat pravosnažno osuđen zbog malverzacija sa nekretninama

Autor Dragana Božić Izvor Capital.ba
Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu kojom je banjalučki advokat Stojan Vukajlović osuđen na šest mjeseci zatvora i 5.000 KM kazne zbog dogovora o kupovini nekretnina sa ranije osuđenim sudijom Nebojšom Pejovićem.

Stojan Vukajlović ispred Republičkog tužilaštva Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Portal "Capital" navodi kako se na presudu Okružnog suda u Banjaluci koji je Vukajloviću odredio pomenutu kaznu, žalila njegova odbrana, ali je Vrhovni sud, presudu potvrdio.

Konkretno, Vukajlović je optužen da je sudiji Pejoviću pomogao u izvršenju krivičnog djela povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca sa kojim je dogovorio da bude izabran kao najpovoljniji ponuđač u izvršnom postupku nad nepokretnostima na zahtjev grada Banjaluka, a protiv izvršenika Miloša Šmitrana iz Banjaluke.

Taj postupak je pokrenut radi naplate duga od Šmitrana, potraživanja 539.410 KM.

Radilo se o šest nekretnina od 566.800 KM odnosno četiri stana, vikendici kao i poslovnom prostoru sa dvorištem u mjestu Ivanjska.

U optužnici stoji da je dogovoreno da se advokat Vukajlović prijavi kao jedini ponuđač i uplati zakonom propisano obezbjeđenje za svaku nekretninu.

Sudija Pejović, ponudio je na prodaju sve nekretnine zajedno za 283.400 KM bez mogućnosti pojedinačne prodaje, a onemogućeno je da učestvuju ostali ponuđači.

Pejović je u dogovoru sa Vukajlovićem 31. decembra 2019. godine donio rješenje i zaključak kojim se pomenute nekretnine prodaju advokatu za 283.400 KM.

Pejović je osuđen na godinu zatvora i novčano je kažnjen sa 40.000 KM.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

